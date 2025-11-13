Erdoğan: Kıbrıs Çözümü Ada’da İki Devletle Mümkündür

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Erhürman’ı tebrik ederek konuşmasına başladı: "Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada’da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur."

Erdoğan, 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur içinde geçtiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı’na yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi. Ayrıca, iki gün sonra kutlanacak olan KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek Kıbrıs Türklerine selamlarını iletti.

Müzakereler ve Rum tarafına eleştiriler

Erdoğan, Kıbrıs sorununda bugüne kadar çözüm sağlanamamasının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü reddetmesinin olduğunu vurguladı. "Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türklerle paylaşmak istiyor, dahası buna asla yanaşmıyor" diye konuştu.

Erdoğan, geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği kararlarının da sürecin olumsuz etkilenmesinde rol oynadığını belirterek Annan Planı ve sonrasındaki uygulamalara dikkat çekti.

Yeni dönemde ortak adımlar ve kararlılık

Görüşmenin kapsamlı ve verimli geçtiğini aktaran Erdoğan, Erhürman ile Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde ortak atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, geçmiş müzakere süreçlerine atıfta bulunarak, "1968’den beri yapılan ve bir sonuca varamayan müzakerelere artık sırf dostlar alışverişte görsün diye devam etmeyeceğimizi 2017’de Rum tarafının masayı terk etmesiyle çökmesinin ardından ortaya koymuştuk" ifadelerini kullandı.

"Ada’daki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün mümkün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz" diyen Erdoğan, bu doğrultuda samimi gayretlerin sürdürüleceğini söyledi.

İş birliği, projeler ve diplomasi

Erdoğan, Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin hızlandırılması, Kıbrıs Türkünün refahının artırılması, gündelik hayatın kolaylaştırılması ve tecritin etkilerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilen projelerin ele alındığını belirtti. Bu çalışmaların gelecekte de aynı kararlılık ve anlayışla, yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda süreceğini ifade etti.

Türkiye’nin KKTC’nin uluslararası alanda layıkıyla temsil edilebilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlere eş güdüm halinde devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Ana vatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Şehitlere saygı ve taziye mesajı

Erdoğan, KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ederek, şehitler, gaziler ve Kıbrıs davasının önderleri Merhum Dr. Fazıl Küçük ile Merhum Rauf Denktaş’ı şükranla andı. Ayrıca, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için Erhürman’ın yayınladığı taziye mesajına teşekkür etti.

Erhürman’ın değerlendirmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Erdoğan’a daveti için teşekkür etti. Erhürman, 10 Kasım vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığını ve 11 Kasım’da yaşanan uçak kazasında şehit düşenlere başsağlığı diledi.

Erhürman, KKTC-Türkiye ilişkilerinin başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkiyle kıyaslanamayacak kadar özel olduğunu vurgulayarak, cumhurbaşkanlarının seçildikten sonra ilk ziyaretlerini Türkiye’ye yaptıklarını, bu geleneğin kendi döneminde de süreceğini söyledi. Görev süresi boyunca Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmenin, KKTC’yi Türkiye kamuoyunda daha görünür kılmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

