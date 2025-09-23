Erdoğan: Kıbrıs Çözümünde 'Federasyon Modeli' Tükenmiştir

Yeni arayışların gerekliliğine vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmesinde, geçmişte defalarca denenmiş olan federasyon modelinin artık çözüme taşınamayacağını ifade etti.

"Kıbrıs meselesinin çözümü, daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş 'federasyon modeli' üzerine bina edilemez"

Erdoğan, açıklamasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumuna dikkat çekerek, mevcut yaklaşımın sürdürülemeyeceğini ve yeni, gerçekçi arayışların şart olduğunu belirtti.

Bu değerlendirme, Kıbrıs sorununda geleceğe yönelik tartışmaların seyrine yön verebilecek nitelikte bir uyarı olarak değerlendiriliyor.