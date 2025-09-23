Erdoğan: Kıbrıs Çözümünde 'Federasyon Modeli' Tükenmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta federasyon modelinin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle çözüm için artık uygun olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:00
Erdoğan: Kıbrıs Çözümünde 'Federasyon Modeli' Tükenmiştir

Erdoğan: Kıbrıs Çözümünde 'Federasyon Modeli' Tükenmiştir

Yeni arayışların gerekliliğine vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmesinde, geçmişte defalarca denenmiş olan federasyon modelinin artık çözüme taşınamayacağını ifade etti.

"Kıbrıs meselesinin çözümü, daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş 'federasyon modeli' üzerine bina edilemez"

Erdoğan, açıklamasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumuna dikkat çekerek, mevcut yaklaşımın sürdürülemeyeceğini ve yeni, gerçekçi arayışların şart olduğunu belirtti.

Bu değerlendirme, Kıbrıs sorununda geleceğe yönelik tartışmaların seyrine yön verebilecek nitelikte bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
2
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek