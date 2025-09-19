Erdoğan: Kooperatif Taleplerine Göre Bütçe Desteği Önümüzdeki Yıl Artacak

Erdoğan, kooperatiflerden gelen yoğun talep üzerine gelecek yıl destek bütçesini kayda değer ölçüde artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:10
Cumhurbaşkanı'ndan kooperatiflere destek sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kooperatiflerden gelen taleplerin yoğunluğu üzerine hükümetin destek bütçesinde artış yapma niyetini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle: "Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene inşallah desteğe ayırdığımız bütçeyi kayda değer ölçüde artıracağız."

Açıklama, kooperatiflerin beklentilerini karşılamaya yönelik bir adım olma potansiyeli taşıyor ve önümüzdeki dönem için sektördeki gelişmelerin takip edilmesine işaret ediyor.

