Erdoğan: Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 5 Politika Ekseniyle Hazır

Erdoğan açıkladı: Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ana hatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni strateji ve eylem planının yapısını kamuoyuyla paylaştı.

Planın içeriği ve bileşenleri

Erdoğan, planın "(Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı) 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluştuğunu" belirtti.

Vurgulanan unsurlar arasında planın 5 politika ekseni, bu eksenlere bağlı 2 amaç, somutlaştırılmış 6 hedef ve uygulanacak 23 faaliyet ile her bir faaliyet için tanımlanan performans göstergeleri yer alıyor.

Beklenen etkiler

Planın, kooperatifçilik alanındaki uygulamaları izlenebilir hedef ve göstergelerle yapılandırdığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemenin ilerlemenin ölçümlenmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması açısından önem taşıdığını aktardı.