Erdoğan: Kudüs'ü Namahrem Ellere Bırakmayız — Dışişleri Yerleşkesi Temel Atma Töreni

Konuşma ve taahhüt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlıca'da düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada Kudüs'ün İslam aleminin ortak davası, hafızası ve mirası olduğunu vurguladı. Erdoğan, törendeki konuşmasında "Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek." Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 27 yıl önce ortaya koydukları tavrı unutmayacaklarını belirtti ve "Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." dedi.

Filistin ve 1967 sınırları vurgusu

Konuşmasında bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini söyleyen Erdoğan, ayrıca 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hariciye mirası ve yeni karargah

Hariciye teşkilatının köklü geçmişine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, reisülküttaplığın 1523'te teşekkülüyle başlayan sürecin 2023'te 500. yılı olarak idrak edildiğini dile getirdi. Erdoğan, 2025'te temelleri atılan yeni yerleşkenin bu birikimin üzerine yenilerini ekleyeceğini belirterek, görevlilerin bu miras ışığında bilgi, yetkinlik ve fedakarlıkla çalışacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, milletin Dışişleri Bakanlığından beklentisinin her zaman yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bugün de karşı karşıya bulunduğumuz tehditlerin büyüklüğü bu beklentiyi daha da artırmaktadır. Bakanlığımızın bu beklentiyi karşılama noktasında en küçük bir zafiyete düşmeyeceğini çok iyi biliyorum." dedi.

Yerleşkenin önemi ve hedefleri

Dışişleri Bakanlığının dünyada saygın bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, temelini atılan yerleşkenin hizmete girmesiyle Bakanlığın çalışma imkan ve kabiliyetlerinin artacağını söyledi. Yerleşkenin tamamlandığında Türkiye'nin küresel barış, istikrar ve adalet için verdiği mücadelenin yeni üssü olacağını vurguladı ve alınacak kararlar, yürütülecek müzakereler ile dünyaya verilecek mesajların ülkenin küresel vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, projeye öncülük eden ve destek veren bakanlıklar ile TOKİ'yi tebrik ederek, "Rabb'im bizlere hep birlikte yerleşkemizin açılışını da yapmayı nasip etsin." temennisinde bulundu.

Tören detayları

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından edilen duayla devam etti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri butona basarak yerleşkenin temeline ilk harcı döktü.

Tören sırasında Erdoğan, yerleşkenin yapımını üstlenen müteahhit firmanın yetkilisine inşaatın ne kadar sürede tamamlanacağını sordu. Firma yetkilisinin "İki yılda tamamını bitireceğiz efendim" yanıtı üzerine Erdoğan, "İki yılda tamamını bitireceksin. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yer aldı.