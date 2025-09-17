Erdoğan: Kudüs'ü Namahrem Ellere Bırakmayız — Dışişleri Yerleşkesi Temel Atma Töreni

Erdoğan, Bağlıca’daki Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi temel atma töreninde Kudüs'ün korunacağını, Doğu Kudüs merkezli Filistin devleti ve 1967 sınırlarına bağlılığı vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:25
Erdoğan: Kudüs'ü Namahrem Ellere Bırakmayız — Dışişleri Yerleşkesi Temel Atma Töreni

Erdoğan: Kudüs'ü Namahrem Ellere Bırakmayız — Dışişleri Yerleşkesi Temel Atma Töreni

Konuşma ve taahhüt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlıca'da düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada Kudüs'ün İslam aleminin ortak davası, hafızası ve mirası olduğunu vurguladı. Erdoğan, törendeki konuşmasında "Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek." Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 27 yıl önce ortaya koydukları tavrı unutmayacaklarını belirtti ve "Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." dedi.

Filistin ve 1967 sınırları vurgusu

Konuşmasında bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini söyleyen Erdoğan, ayrıca 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hariciye mirası ve yeni karargah

Hariciye teşkilatının köklü geçmişine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, reisülküttaplığın 1523'te teşekkülüyle başlayan sürecin 2023'te 500. yılı olarak idrak edildiğini dile getirdi. Erdoğan, 2025'te temelleri atılan yeni yerleşkenin bu birikimin üzerine yenilerini ekleyeceğini belirterek, görevlilerin bu miras ışığında bilgi, yetkinlik ve fedakarlıkla çalışacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, milletin Dışişleri Bakanlığından beklentisinin her zaman yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bugün de karşı karşıya bulunduğumuz tehditlerin büyüklüğü bu beklentiyi daha da artırmaktadır. Bakanlığımızın bu beklentiyi karşılama noktasında en küçük bir zafiyete düşmeyeceğini çok iyi biliyorum." dedi.

Yerleşkenin önemi ve hedefleri

Dışişleri Bakanlığının dünyada saygın bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, temelini atılan yerleşkenin hizmete girmesiyle Bakanlığın çalışma imkan ve kabiliyetlerinin artacağını söyledi. Yerleşkenin tamamlandığında Türkiye'nin küresel barış, istikrar ve adalet için verdiği mücadelenin yeni üssü olacağını vurguladı ve alınacak kararlar, yürütülecek müzakereler ile dünyaya verilecek mesajların ülkenin küresel vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, projeye öncülük eden ve destek veren bakanlıklar ile TOKİ'yi tebrik ederek, "Rabb'im bizlere hep birlikte yerleşkemizin açılışını da yapmayı nasip etsin." temennisinde bulundu.

Tören detayları

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından edilen duayla devam etti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri butona basarak yerleşkenin temeline ilk harcı döktü.

Tören sırasında Erdoğan, yerleşkenin yapımını üstlenen müteahhit firmanın yetkilisine inşaatın ne kadar sürede tamamlanacağını sordu. Firma yetkilisinin "İki yılda tamamını bitireceğiz efendim" yanıtı üzerine Erdoğan, "İki yılda tamamını bitireceksin. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa