Erdoğan: 'Kudüs-ü Şerif'i Namahrem Ellerin Kirletmesine İzin Vermeyiz'

Erdoğan: 'Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz'

Sert tepki ve dikkat çeken benzetme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Kudüs'ün korunacağına dair güçlü bir mesaj verdi ve sert ifadeler kullandı.

'Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.'

'Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek' şeklindeki sözleriyle Erdoğan, gündemdeki gelişmelere karşı kararlı duruşunu ortaya koydu.

Erdoğan'ın bu açıklaması, Kudüs'ün statüsü ve bölgedeki hassasiyetlere ilişkin duruşunu öne çıkardı. Sözler, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandıracak nitelikte.

Öne çıkan ifadeler olarak Erdoğan'ın vurguladığı nokta, Kudüs'ün kutsallığı ve bu konuda taviz verilmeyeceği mesajı oldu.