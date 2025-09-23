Erdoğan: Kürsüde Filistin Halkına Tercüman Oluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu ifadeye yer verdi: "Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz".

Erdoğan, sözleriyle hem iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna Filistin'e yönelik destek mesajı verdiğini vurguladı.

Konuşmada yer alan bu vurgu, Filistin meselesine ilişkin duruşun bir kez daha teyit edildiğini gösterdi.

Erdoğan'ın ifadeleri konuşmanın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı ve ana temayı oluşturdu.