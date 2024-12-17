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Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Lübnan Başbakanı Mikati ile Filistin ve Suriye meselelerini görüşecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:13
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek

Erdoğan ve Mikati Görüşmesi Öncesi Önemli Açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Najib Mikati'yi kabul edeceğini duyurdu.

Altun, gerçekleştirilecek görüşmenin Filistin ve Suriye konularında fikir teatisi amaçlı olacağını belirtti. Bu önemli toplantının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Görüşmenin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye'nin bölgedeki rolü ve bu tür uluslararası görüşmelerin önemi giderek artmakta. Yarının görüşmesi, özellikle Filistin ve Suriye meselesi üzerine yapılacak fikir alışverişleri ile dikkat çekiyor.

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