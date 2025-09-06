DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.564.449,14 0,64%

Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Valilik Binası ile 300 Bininci Afet Konutu kura çekimi, anahtar teslimi ve toplu açılış törenine katılacak (Malatya/15.00/16.30).

Yayın Tarihi: 06.09.2025 03:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 03:24
Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı

Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek törene katılarak önemli açılışlara ve teslimatlara iştirak edecek.

Törenin kapsamı

Programda Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile birlikte 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni yer alıyor.

Program bilgileri

Etkinlik, belirtilen saatte Malatya'da gerçekleştirilecek: (Malatya/15.00/16.30).

Törenler, yeni kamu hizmet binaları ve afet konutu projelerinin resmi açılış ve teslim süreçlerini kapsıyor; katılımcılar program kapsamında açıklamalara ve anahtar teslim törenine tanıklık edecek.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maduro'dan Uyarı: Venezuela Saldırıya Uğrarsa Silahlı Mücadele Başlar
2
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
3
Sinop'ta dereye devrilen otomobil: 5 kişi yaralandı
4
Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı
5
Mağrib Sumud Filosu'ndan Spor Taraftarlarına Gazze Destek Pankartı Çağrısı
6
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
7
Maduro: Venezuela Saldırıya Uğlarsa Silahlı Mücadele Aşamasına Geçer

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire