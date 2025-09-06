Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek törene katılarak önemli açılışlara ve teslimatlara iştirak edecek.

Törenin kapsamı

Programda Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile birlikte 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni yer alıyor.

Program bilgileri

Etkinlik, belirtilen saatte Malatya'da gerçekleştirilecek: (Malatya/15.00/16.30).

Törenler, yeni kamu hizmet binaları ve afet konutu projelerinin resmi açılış ve teslim süreçlerini kapsıyor; katılımcılar program kapsamında açıklamalara ve anahtar teslim törenine tanıklık edecek.