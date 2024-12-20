DOLAR
35,15 -0,21%
EURO
36,43 -0,01%
ALTIN
2.933,68 -0,02%
BITCOIN
3.432.062,87 -0,95%

Erdoğan, Mardin'de AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki AK Parti 8. Olağan İl Kongresi için Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda olacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 02:34
Erdoğan, Mardin'de AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de önemli bir etkinliğe katılacak. 16:00'da Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi, partinin yerel ve ulusal gündemi açısından büyük bir öneme sahip.

Bu kongre, AK Parti'nin Mardin'deki politikalarını ve gelecek hedeflerini belirleyecek önemli bir platform olacak. Erdoğan'ın katılımıyla, hem Mardin halkına hitap edilecek hem de partinin yeni dönem stratejileri hakkında bilgiler verilecek.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM'de Suriyeli Sığınmacıların Geri Dönüş Planı Görüşülüyor
2
Giresun Görele'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
3
Eski Asker Josephine Guilbeau, Kongre'yi Gazze'deki Soykırıma Ortak Olmakla Suçladı
4
Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından Ürdün'den 7 Bin 250 Suriyeli Ülkelerine Döndü
5
AB, Ukrayna'ya 2025'te 30 Milyar Euro Daha Destek Verecek
6
İngiltere'de Kıbrıs Türk Halkı Tarihi Sempozyumu Gerçekleşti
7
AB, Şam'daki Diplomatik Varlığı Artırıyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!