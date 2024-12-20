Erdoğan, Mardin'de AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de önemli bir etkinliğe katılacak. 16:00'da Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi, partinin yerel ve ulusal gündemi açısından büyük bir öneme sahip.

Bu kongre, AK Parti'nin Mardin'deki politikalarını ve gelecek hedeflerini belirleyecek önemli bir platform olacak. Erdoğan'ın katılımıyla, hem Mardin halkına hitap edilecek hem de partinin yeni dönem stratejileri hakkında bilgiler verilecek.