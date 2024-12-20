Erdoğan Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Önemli Vurgular Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ne hak yedik ne de milletin hakkının yenilmesine göz yumduk." diyerek, bölücü örgütün demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermediklerini ifade etti.

İcraatlarla Kendilerini Anlatıyorlar

Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, AK Parti'nin icraatlarının konuşulmasını istediklerini belirtti. Seçim süreçlerinde korkutma ve tehditlerle değil, yapılan projelerle halka ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu anlayışla iktidardaki 22 yılı başarıyla tamamladık." dedi.

Milletin Beklentilerine Cevap Veriyoruz

Erdoğan, "Bizim varoluş gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir," diyerek, Türkiye için eser ve hizmet ürettiklerinin altını çizdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlikteliği sayesinde bu hedeflere ulaşmanın önemine de vurgu yaptı.

Terör ve İstismara Karşı Net Duruş

Son dönemde yaşanan terör olaylarına ve istismarlara değinen Erdoğan, "Terörden nemalananlar, terörün bitmesini asla istemediler," diyerek, geçmişteki provokasyonları unutmamaları gerektiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde bölücü örgütün eylemlerinin önüne geçildiğini belirtti.

Hukuka Saygı ile Siyaset Yürütülmeli

Erdoğan, terörü ve demokrasiyi bir arada düşünmenin mümkün olmadığını belirterek, "Terör; özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır." ifadeleriyle, her türlü hukuksuzluğa karşı duyarlı olduklarını vurguladı. "Terör baronlarına boyun eğmeyenlerle sorunumuz yoktur," diyerek, kendi kabahatlerini devlete yıkmaya çalışanlarla da karşı karşıya geldiklerinin altını çizdi.