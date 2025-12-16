DOLAR
Erdoğan: Medyanın kışkırttığı saldırıları unutmadık; Gazze'de 70 binin üzerinde ölü

Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda medyanın kışkırttığı ırkçı saldırıları unutmadıklarını ve Gazze'de 70 binin üzerinde Filistinli'nin öldüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:15
Beştepe'de 16. Büyükelçiler Konferansı'nda kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, konuşmasında geçmişte medyanın kışkırtmasıyla ortaya çıkan ırkçı saldırılara dikkat çekerek, bu olayları hafızalardan silmediklerini vurguladı.

"Medyanın kışkırttığı ırkçı saldırıları unutmadık. Aynı şekilde Gazze’de 70 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Yıkıntıların altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor."

Konferansta dile getirilen sözlerde, Gazze'deki can kayıplarına ilişkin veriler ve yıkımın boyutu özel olarak öne çıkarıldı.

