Erdoğan: 'Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır' — 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı

Erdoğan 2025-2026 eğitim yılı açılışında merakın öğrenmedeki rolünü vurguladı, gençlere 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' çağrısı yaptı; Gazze'ye dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreninde Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla ilerlediğini ve eğitimdeki değişimleri vurguladı.

Erdoğan, "Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz." dedi.

Eğitim teknikleri, öğrenme biçimleri, bilgiye ulaşma ve analiz yöntemlerinin çeşitlendiğini belirten Erdoğan, "Yapay zekanın, nükleer bilimlerin, havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilişim ve yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın inanıyorum ki sizler de farkındasınız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizde biz de tabii ki bu sürece en etkili şekilde uyum sağlıyor, hatta çoğu zaman liderlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin ilerlemesine karşın başarının temeli olarak disiplinli çalışma, öğrenme ve sebatı gösteren Erdoğan, gençlere dört ilkeyi hatırlattı: "Oku, düşün, uygula, neticelendir." Erdoğan bu formülün başarı sırrı olduğunu söyledi.

Gençlerden beklentisini dile getiren Erdoğan, "Sevgili evlatlarım, unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz." diyerek, 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz' ifadelerini kullandı ve devletin gençlerin yanında olacağını vurguladı.

Erdoğan, ayrıca Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılara dikkat çekerek, "Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın." çağrısında bulundu.

Programdan Notlar

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bir video izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesine fidan dikti, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da programda konuştu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kerem Çalışkan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirini okudu.

Bakan Tekin, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki öğrencilerle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı ve zilin öğrencilerde kalacağını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve eğitim camiasına başarılar diledi.

