DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,22 0,27%
ALTIN
2.808,99 1,2%
BITCOIN
3.136.502,08 -1,35%

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:54
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Kabul Edecek

Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Görüşmenin Zamanı

Bugün saat 18.00'de düzenlenecek olan bu buluşma, iki liderin siyaset gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunacağı önemli bir toplantı niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
4
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
5
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
6
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu
7
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak