Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Kabul Edecek

Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Görüşmenin Zamanı

Bugün saat 18.00'de düzenlenecek olan bu buluşma, iki liderin siyaset gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunacağı önemli bir toplantı niteliği taşıyor.

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