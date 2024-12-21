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Erdoğan, Muğla'da Önemli Kongrelere Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi ve STK Temsilcileri Buluşması'nda konuşma yapacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 03:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 03:28
Erdoğan, Muğla'da Önemli Kongrelere Katılıyor

Erdoğan, Muğla'da Önemli Kongrelere Katılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim tarihinde Muğla'da iki önemli programa katılacak. İlk olarak Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 8. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Programın başlama saati 13.30 olarak belirlendi.

Ardından, Erdoğan Grand Yazıcı Club Turban Otel'de gerçekleştirilecek STK Temsilcileriyle Buluşma programına geçecek. Bu önemli etkinlik, saat 16.00'da başlayacak ve katılımcılarla bir araya geleceği fırsatlar sunacak.

Bu etkinlikler, Erdoğan'ın yerel siyasete olan ilgisini ve toplumsal diyaloguna verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

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