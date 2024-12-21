Erdoğan Muğla'da Yatırımları Duyurdu: 302 Milyar Lira Değerinde Proje

Erdoğan, Muğla 8. Olağan Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Muğla 8. Olağan Kongresi'nde önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, Muğla'da sağlık alanında devam eden projeleri vurgulayarak, "Sağlıkta, içinde şehir hastanemizin de olduğu 12 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor." dedi.

Yatırımlar ve Projeler

Erdoğan, Muğla'nın tarım, orman, deniz ve turizmiyle Türkiye'nin gurur kaynağı olduğuna dikkat çekti ve bu güzellikleri yakından tanıdığını ifade etti. "İşimiz hizmet, gücümüz millet"302 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yatırım Dağılımı

Erdoğan, Muğla'ya yapılan yatırımların dağılımını da şu şekilde açıkladı:

Adalette: 3 milyar lira

Eğitimde: 23 milyar lira

Gençlik ve sporda: 5 milyar lira

Sosyal yardımlarda: 34 milyar lira

Sağlıkta: 8 milyar lira

Çevre ve şehircilikte: 36 milyar lira

Ulaştırmada: 57 milyar lira

Tarım ve ormanda: 47 milyar lira

Sanayi ve teknolojide: 1 milyar lira

Enerjide: 67 milyar lira

Kültür ve turizmde: 7 milyar lira

Çalışma ve sosyal güvenlikte: 13 milyar lira

Spor Tesisleri Müjdesi

Erdoğan, Muğla'ya yapılacak spor tesisleri hakkında da bilgi vererek, Marmaris'e 2 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu, gençlik merkezi ve tenis kortlarının inşasına devam edildiğini duyurdu. Ayrıca, Menteşe ilçesine 6 bin seyirci kapasiteli bir stadyum ve tartan atletizm pistinin yapımına ilişkin bu ay ihaleye çıkılacağını belirtti.

Kongre Teşekkürü ve Vizyon