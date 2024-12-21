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Erdoğan Muğla'da Yatırımları Duyurdu: 302 Milyar Lira Değerinde Proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki sağlık, spor ve çevresel yatırımlar hakkında bilgi vererek 302 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:15
Erdoğan Muğla'da Yatırımları Duyurdu: 302 Milyar Lira Değerinde Proje

Erdoğan, Muğla 8. Olağan Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Muğla 8. Olağan Kongresi'nde önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, Muğla'da sağlık alanında devam eden projeleri vurgulayarak, "Sağlıkta, içinde şehir hastanemizin de olduğu 12 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor." dedi.

Yatırımlar ve Projeler

Erdoğan, Muğla'nın tarım, orman, deniz ve turizmiyle Türkiye'nin gurur kaynağı olduğuna dikkat çekti ve bu güzellikleri yakından tanıdığını ifade etti. "İşimiz hizmet, gücümüz millet"302 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yatırım Dağılımı

Erdoğan, Muğla'ya yapılan yatırımların dağılımını da şu şekilde açıkladı:

  • Adalette: 3 milyar lira
  • Eğitimde: 23 milyar lira
  • Gençlik ve sporda: 5 milyar lira
  • Sosyal yardımlarda: 34 milyar lira
  • Sağlıkta: 8 milyar lira
  • Çevre ve şehircilikte: 36 milyar lira
  • Ulaştırmada: 57 milyar lira
  • Tarım ve ormanda: 47 milyar lira
  • Sanayi ve teknolojide: 1 milyar lira
  • Enerjide: 67 milyar lira
  • Kültür ve turizmde: 7 milyar lira
  • Çalışma ve sosyal güvenlikte: 13 milyar lira

Spor Tesisleri Müjdesi

Erdoğan, Muğla'ya yapılacak spor tesisleri hakkında da bilgi vererek, Marmaris'e 2 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu, gençlik merkezi ve tenis kortlarının inşasına devam edildiğini duyurdu. Ayrıca, Menteşe ilçesine 6 bin seyirci kapasiteli bir stadyum ve tartan atletizm pistinin yapımına ilişkin bu ay ihaleye çıkılacağını belirtti.

Kongre Teşekkürü ve Vizyon

Erdoğan, AK Parti Muğla İl Kongresi’nin hayırlı olmasını dileyerek, diğer illerdeki kongrelere de başarı dileklerinde bulundu. "Önümüzdeki dönemde de bu hizmetleri artırarak devam edeceğiz."

AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'ne AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da katıldı. Kongrede, gençlik kolları üyeleri çarpıcı bir pankart ile dikkat çekti.

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