Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar

Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda Erdoğan'ın Mesajları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu.

3K Eleştirisi: "Kavga, kaos, kriz"

"Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, 3K'nın açılımını şu ifadelerle verdi: "Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz."

Erdoğan, ana muhalefet cenahında yaşananların ülkenin kronik meselelerini çözmekle meşgul oldukları dönemde farklı bir gündem oluşturduğunu, içeride ve dışarıda gerilim üreterek siyaset yaptıklarını söyledi. "Durum öyle kötü bir hal aldı ki hakaret ve tehdit dışında ne vatandaşa söyleyecek bir sözleri ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var."

Erdoğan ayrıca muhalefetin, insanları kamplara bölerek, polise saldırarak ve sokakları terörize ederek yolsuzlukların üzerini örtmeyi planladıklarını iddia etti.

Manavgat Belediyesine Yönelik Soruşturma

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülere değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı ile yaşanan tartışmayı aktardı: "Biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı, yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı."

Erdoğan, Genel Başkanın "32 saatlik video kaydı var. Ben onu izledim." iddiasına karşılık olarak yargıya teslim etme çağrısında bulunduğunu, aradan 62 gün geçmesine rağmen bahsedilen videodan 32 saniyelik bile bir görüntü paylaşılmadığını vurguladı: "Yani partimize yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı."

Yayınlanan yeni görüntülerde avro, dolar ve altınların öne çıktığını belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nı altın ve para hesapları üzerinden eleştirdi ve Manavgat skandalındaki rüşvet iddialarının açıklanmasını istedi.

Yargı, Hukuk ve CHP'ye Yönelik Uyarılar

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik uyarılarında hukuk devletine vurgu yaptı: "Kabullenmeye yanaşmasa da Türkiye bir hukuk devletidir. CHP'li mütegallibe dahil hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir."

Erdoğan, yargı süreçlerindeki aktörlerin çoğunun CHP'li olduğunu iddia ederek, davaların ve itirafların CHP içi bir mücadeleyi yansıttığını söyledi ve partilerinin bu iç krize çekilmeyeceğini vurguladı. "Tehditlere ve sokak çağrılarına elbette pabuç bırakmayacağız ama CHP'nin eski ve yeni kadroları arasında giderek çirkinleşen kavgaya da partimizin ve hükümetimizin çekilmesine fırsat vermeyeceğiz."

Parti Mesajı ve Kapanış

Erdoğan, teşkilat mensuplarına seslenerek AK Parti'nin başarı hikayesinin yeni sayfalarını kendilerinin yazacağını belirtti ve katılımcılardan sabır, vakar ve ciddiyet istedi: "Hepiniz AK Parti'nin birer neferi olarak Türkiye'nin istikbal mücadelesinde tarihi roller üstleniyorsunuz."

Programda "Bu Senin Hikayen" adlı video gösterildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi. Erdoğan'ın katılımcılarla aile fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

