Erdoğan: Muhalefet 'Kargaşa, Kaos ve Kriz' İstiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Türkiye'de kargaşa, kaos ve kriz istediğini belirterek her yolu denediklerini ama muvaffak olamadıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:13
Erdoğan'ın eleştirileri ve vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada muhalefeti sert ifadelerle eleştirdi ve onların ülke gündemini karıştırma çabalarına dikkat çekti.

(Muhalefet) Kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde debelenip dursun.Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar.

Erdoğan'ın sözleri, muhalefetin izlediği stratejiye yönelik eleştirilerini özetler nitelikteydi. Cumhurbaşkanı, rakiplerinin yapılan çeşitli girişimlerle istedikleri sonucu elde edemediğini vurguladı.

Bu açıklama, siyasi tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açabilecek nitelikte yorum ve değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.

