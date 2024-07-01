Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel yönetimler toplantısında önemli mesajlar!

Toplantıda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı. 30 yıl önce belediyelerde başlayan bu yolculuğun, halkın içinde büyüyerek devam ettiğini belirtti. Erdoğan, yerel yönetimlerdeki başarılarının, partinin iktidara gelmesinde ve 22 yıl boyunca iktidarda kalmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Muhalefeti Hedef Aldı

Erdoğan, muhalefetin seçim kampanyasında popülizme dayanan vaatlerde bulunduğunu ve bu vaatlerin çoğunun yerine getirilmediğini söyledi. Muhalefetin, seçim sonrası hemen zam yapmaya başladığını belirterek, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi.

Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarı elde ettiğini ve halkın desteğiyle birçok belediyeyi kazandıklarını belirtti. Bu başarıda yerel yönetimlerdeki performanslarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Erdoğan, muhalefetin yerel yönetimlerde vaatlerini unutarak zam yapmaya başladığını ve belediyelerde

Kayseri'deki Olaylara Yönelik Açıklama

"Dün Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez." ifadelerinde bulundu.