Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla ABD menşeli binek otomobillere uygulanan yüzde 60 ek vergi kaldırıldı; Tesla ve diğer markalarda fiyat düşüşü bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:08
Erdoğan'dan vergi indirimi kararı: Otomobil fiyatlarında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, otomotiv piyasasında dengeleri değiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Karar kapsamında, özellikle ABD menşeli binek otomobillere yıllardır uygulanan yüzde 60'lık ek mali yükümlülük tamamen kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan ve ABD ile yaşanan diplomatik-ticari gerilimler çerçevesinde getirilen ek vergiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla kaldırıldı. Yeni karar, 1567, 474, 3283, 4458, 2976 ve 4067 sayılı kanun hükümlerine dayandırılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi markalar etkilenecek?

Buna göre, Ford, Chevrolet, Jeep, Cadillac, GMC, Dodge, RAM, Hummer ve Chrysler gibi ABD'de üretilen modellerin Türkiye'ye giriş maliyetlerinde ciddi düşüş bekleniyor. Kararın otomobil fiyatlarını rekabetçi bir seviyeye çekmesi öngörülüyor.

Tesla'da önemli indirim bekleniyor

Tesla modelleri de bu düzenlemeden doğrudan etkilenecek. ABD'deki fabrikalardan ithal edilen Tesla araçları önceki uygulamayla yüzde 60 ek vergiye tabi tutuluyordu; bu uygulamanın sona ermesiyle Tesla modellerinde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında fiyat düşüşü mümkün olabileceği belirtiliyor. Örneğin, şu anki liste fiyatı yaklaşık 2.305.500 TL olan Tesla Model Y Standart Range için sektör kaynakları fiyatın 1.5 milyon TL ile 1.7 milyon TL bandına gerileyebileceğini; bunun da yaklaşık 700-800 bin TL civarında bir indirim anlamına geldiğini öngörüyor.

Kararın hem tüketici talebi hem de otomotiv sektörünün rekabet koşulları üzerinde hızlı etkileri olması bekleniyor. İlerleyen günlerde otomobil fiyat listelerinde ve ithalat maliyetlerinde gözle görülür değişiklikler yaşanması olası.

