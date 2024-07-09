Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! İşte ziyaret öncesi açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü için ABD'ye giderken, zirvede üye ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme ve savunma stratejilerini tartışma niyetinde. Özellikle terör tehditlerine karşı ortak bir yaklaşım arayışıyla ön plana çıkacak olan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel liderlik rolünü ve KKTC'nin statüsünü vurgulayacak.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

Erdoğan, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek zirvenin önemine vurgu yaparak, milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak için somut adımların atılmasını beklediklerini dile getirdi. Özellikle savunma sanayindeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, artan terör tehditlerine karşı da dikkat çekeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜ

Türkiye'nin NATO içindeki önemine değinen Erdoğan, ülkenin NATO misyonlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin NATO'nun bel kemiği ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, uluslararası arenada Türkiye'nin etkin bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR

Erdoğan, ikili görüşmelerde Ukrayna'daki durumu da ele alacaklarını ve NATO'nun savaşın tarafı haline gelmesine karşı duruşlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

KKTC VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER

KKTC'nin Türkiye için önemine değinen Erdoğan, Türk devletlerinin tam üyesi olarak KKTC'yi gördüklerini ve bu konuda adımlar atacaklarını ifade etti. Azerbaycan'ın da benzer bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Erdoğan, Türk devletleriyle olan ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

Erdoğan, ABD ziyareti sırasında İsrail-Filistin gerilimi konusunda da beklentilerini dile getireceklerini söyledi. Türkiye'nin bu konuda uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalışacağını belirten Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki politikalarını sert bir dille eleştireceklerini ifade etti.