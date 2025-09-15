Erdoğan: Netanyahu Hükümeti Filistin'de 'Katliam ve Soykırım' Amacı Gütüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önderliğindeki hükümeti hedef aldı.

"Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir"

Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki gerilim ve insani durumla ilgili eleştirilerin merkezine yerleşti. Cumhurbaşkanı, saldırı ve insanlık dramına yönelik güçlü tepkisini vurguladı.

Vurgu: Erdoğan'ın değerlendirmesi, Netanyahu yönetimine yönelik uluslararası ve bölgesel tepkilerin çerçevesinde önemli bir açıklama olarak öne çıkıyor.