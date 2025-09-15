Erdoğan: Netanyahu Hükümeti Filistin'de 'Katliam ve Soykırım' Amacı Gütüyor

Erdoğan, Netanyahu hükümetini Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürmekle suçlayarak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önderliğindeki hükümeti hedef aldı.

"Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir"

Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki gerilim ve insani durumla ilgili eleştirilerin merkezine yerleşti. Cumhurbaşkanı, saldırı ve insanlık dramına yönelik güçlü tepkisini vurguladı.

Vurgu: Erdoğan'ın değerlendirmesi, Netanyahu yönetimine yönelik uluslararası ve bölgesel tepkilerin çerçevesinde önemli bir açıklama olarak öne çıkıyor.

