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Erdoğan: Netanyahu Hükümetine Filistin İşgali Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetine Filistin topraklarının işgali için somut öneriler sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:18
Erdoğan: Netanyahu Hükümetine Filistin İşgali Uyarısı

Erdoğan'dan Netanyahu'ya İtiraz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetine yönelik kritik bir açıklama yaptı. Erdoğan, Filistin topraklarının işgalinin maliyetini hissettirecek somut ve gerçekçi önerileri hayata geçirme konusunda hazır olduklarını vurguladı.

Filistin'in Hakları İçin Savaşacaklar

Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Erdoğan, uluslararası toplumun, Filistin halkının haklarını koruma konusundaki sorumluluğuna da dikkat çekti. Türkiye, Filistin'in bağımsızlık mücadelesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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