Erdoğan: Netanyahu'nun BM Üyeliği Utanç Verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de yaşananların ve özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eylemlerinin üzerine sert bir şekilde gitti. Erdoğan, "(Netanyahu) Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kamuoyuna Mesaj

Bu açıklama, Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna mesaj verme çabası ve Filistin konusundaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.