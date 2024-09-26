DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,24 -0,58%
ALTIN
2.932,85 -0,54%
BITCOIN
2.226.971,77 -2,82%

Erdoğan: Netanyahu'nun BM Üyeliği Utanç Verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'yu eleştirerek Filistin'deki olayları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:59
Erdoğan: Netanyahu'nun BM Üyeliği Utanç Verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de yaşananların ve özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eylemlerinin üzerine sert bir şekilde gitti. Erdoğan, "(Netanyahu) Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kamuoyuna Mesaj

Bu açıklama, Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna mesaj verme çabası ve Filistin konusundaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomide İyimser Beklentilerini Paylaştı
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de STK ve İş Dünyası ile Buluştu
3
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan İçin Destek Sözü Verdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Eleştirisi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratejik İşbirlikleri Vurgusu

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek