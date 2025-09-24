Erdoğan: Netanyahu'ya Baskı İki Devletli Çözüme Kapı Açabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası aktörlere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmede iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskının artırılmasının sonuç getirebileceğini ifade etti.

Erdoğan, açıklamasında sürecin ilerlemesi için dış aktörlerin daha etkin bir rol üstlenmesinin önemine vurgu yaptı ve sorunun kalıcı çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Bu değerlendirme, iki devletli çözüm tartışmalarını yeniden odak noktasına taşırken, uluslararası diplomasi çevrelerinde nasıl bir yol izleneceği sorusunu gündeme getiriyor.

Erdoğan'ın açıklaması, bölgesel barış çabalarının hızlandırılması ve taraflara yönelik uluslararası baskının artırılmasının gerekliliğine dair tartışmaları alevlendirebilir.