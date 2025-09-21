Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu için ABD'ye Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere TSİ 20.30'da 'TRK' uçağıyla New York'a ulaştı; heyetinde bakanlar ve eşi Emine Erdoğan da yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da 'TRK' uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Beraberindeki heyet

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'in yanı sıra ABD'ye giden isimler arasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yer alıyor.

