Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze Mesajı

Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu'na Katıldı

Uçuş ve uğurlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere 'TRK' uçağıyla ABD'nin New York kentine hareket etti.

Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının ardından Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül uğurladı.

Heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edenler arasında eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım bulunuyor.

Konuşmanın ana gündemi: Gazze

Erdoğan'ın, dünya liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulu'nda katılımcılara 23 Eylül'de hitap etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı'nın BM 80. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, 15'inci kez Genel Kurul'da yer alacak.

Konuşmanın ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor.

Zirve takvimi

Zirve kapsamında Erdoğan'ın devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde konuşma yapması öngörülüyor.