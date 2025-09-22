Erdoğan New York'ta: Enerji ve Savunma İşbirliğine Çağrı

Erdoğan New York'ta Türk Yatırım Konferansında Mesajlarını Paylaştı

Konferans ve Temel Vurgular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu katılımı dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı"nda konuştu. Erdoğan, programın geleneksel düzenleyicisi TAİK'e teşekkür ederek, bu platformun iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi açısından önemini vurguladı.

Erdoğan konuşmasında, Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ve etkileşimin son derece kıymetli olduğunu belirtti ve katılımcılara katkıları için şükranlarını sundu.

Ekonomide Dayanıklılık ve Politika Adımları

Son dönemdeki siyasi gerilimler ve küresel tedarik zincirindeki kırılmalara dikkat çeken Erdoğan, devlet ve iş dünyasının küresel ticaretteki dönüşüme uyum sağlaması için politika araçlarının yenilendiğini söyledi. Erdoğan, uygulanan ekonomi programının "rüşdünü ispatladığını" ve ekonominin şoklara karşı direncini artırdığını ifade etti.

Konuşmada öne çıkan ekonomik göstergeler arasında şunlar yer aldı: 90 milyar dolarlık deprem harcamasına rağmen bütçe disiplininin korunması, bütçe açığının gerilemesi, Merkez Bankası rezervlerinin rekor seviyelere ulaşması ve risk priminin "son 5,5 yılın en düşük seviyelerine" gerilemesi. Erdoğan ayrıca enflasyonla mücadelede ilerleme olduğunu, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına düşürülmesinin hedeflendiğini ve işsizlik oranının 27 aydır tek hanede seyrettiğini vurguladı.

Ticaret Hacmi ve Hedefler

Erdoğan, Türk-Amerikan ticaret hacminin her yıl büyüdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz yıl 35 milyar doları aştık. Amerika en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci, en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında ise beşinci sırada yer aldı." dedi. 2019'da Başkan Trump ile belirlenen 100 milyar dolar hedefinin ortak amaç olmaya devam ettiğini aktararak, ihracata yönelik desteklerin artırıldığını, sektör ziyaretleri ve ticaret heyetlerinin hız kazandığını söyledi.

Savunma ve Enerji İşbirliğine Özel Çağrı

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinde enerji ve savunma sanayini öncelikli alanlar olarak gördüklerini belirtti: "Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım." Savunma alanında yeni projeler, tedarik ve ortak üretim başta olmak üzere atılabilecek adımların bulunduğuna dikkat çekti.

Yatırımlar ve Orta Vadeli Hedefler

Karşılıklı yatırımların artırılmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, 2002'den bu yana Türkiye'deki yatırım ortamında yaşanan dönüşümü hatırlattı. Verdiği rakamlar arasında 2025'in 7 ayında 8 milyar 350 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım ve son bir yılda ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarının yaklaşık 14 milyar dolar olduğu yer aldı.

Orta Vadeli Program hedefleriyle ilgili Erdoğan, 2028 öngörülerini paylaştı: ekonomiyi 1,9 trilyon dolar büyüklüğe taşımak, kişi başına düşen milli geliri 21 bin dolar seviyesine yükseltmek; ihracatı 300 milyar dolar, turizm gelirlerini ise 70 milyar doların üzerine çıkarmak hedefleri bulunduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye'yi yatırımcılar için cazip kılacak "şeffaf, rekabetçi ve güvenli" piyasa ortamının pekiştirilmesine devam edileceğini, sanayide dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşüm adımlarıyla ekonomide köklü değişim başlatıldığını söyledi. Güçlü lojistik altyapı, modern limanlar ve gelişmiş kara-demir yolu ağları gibi avantajlara dikkat çekti.

Karşılıklı Yatırımlar ve Teşekkür

Türk firmalarının Amerika'daki yatırımlarının 13,2 milyar dolar, Amerikan firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının ise 15,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci ülke konumunda olduğunu kaydetti. Katılımcılara Türkiye-Amerikan ilişkilerine yaptıkları katkılar için teşekkür ederek, ilgili kurum ve kuruluşların kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi ve toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.