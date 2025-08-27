DOLAR
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 Milyar Dolarlık En Büyük Savunma Sanayi Yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün 1,5 milyar dolarlık yatırımla Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:06
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 Milyar Dolarlık Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Savunma Yatırımı

Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulbey Teknoloji Üssü'ne ilişkin değerlendirmesinde projenin önemini vurguladı.

"(Oğulbey Teknoloji Üssü) 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır"

Erdoğan'ın bu sözleri, üssün yatırım büyüklüğünü ve savunma sanayiindeki yerini açık biçimde ortaya koydu.

1,5 milyar dolarlık yatırım ve Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı vurgusu haberde öne çıkan iki ana unsur olarak dikkat çekti.

