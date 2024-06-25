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Erdoğan, Putin ile terör saldırılarını görüştü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Dağıstan bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 15:38
Erdoğan, Putin ile terör saldırılarını görüştü:

Görüşmede Erdoğan, saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Rus halkına taziye mesajlarını iletti.

Türkiye'nin Terörle Mücadeledeki Kararlılığı

Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayarak, saldırıları nefretle kınadığını belirtti. Yaşamını yitirenler için taziye, yaralılar için ise acil şifa dileklerini sundu. 

Bölgedeki Çatışmaların Sona Erdirilmesi İçin Türkiye'nin Çabaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti. 

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