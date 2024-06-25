Erdoğan, Putin ile terör saldırılarını görüştü:

Görüşmede Erdoğan, saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Rus halkına taziye mesajlarını iletti.

Türkiye'nin Terörle Mücadeledeki Kararlılığı



Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayarak, saldırıları nefretle kınadığını belirtti. Yaşamını yitirenler için taziye, yaralılar için ise acil şifa dileklerini sundu.



Bölgedeki Çatışmaların Sona Erdirilmesi İçin Türkiye'nin Çabaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

