Erdoğan Resmi Ziyaret İçin Kuveyt'e Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TRK' uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan 09.30'da Kuveyt'e hareket etti; heyetle görüşmeler ve imza törenleri planlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e hareket etti.

Uçuş ve Uğurlama

"TRK" tescilli uçakla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket eden Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Heyet

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Program

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

