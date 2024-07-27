Erdoğan Rize'de Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarını Gündeme Getirdi

Erdoğan Rize'de Açılış Töreninde CHP'li Belediyelerin Borçlarını Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, en fazla borcu olan ilk beş belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait olduğunu vurguladı. Toplamda 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirasının CHP'li belediye ve iştiraklerine ait olduğunu duyurdu.

Teknik Projelerin Açılışı

Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi ile çeşitli eğitim ve altyapı projelerinin resmi açılışını gerçekleştirdi. "Bu yatırımlar sayesinde Rize'ye toplamda 1,6 milyar lira değerinde hizmet kazandırıyoruz" dedi.

Rize İyidere Lojistik Limanı

Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımında %50 ilerleme kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, bu projenin 2026'da tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Limanın Karadeniz bölgesindeki ticareti artıracağını ve büyük tonajlı gemilere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Hükümetin Çalışmaları ve Eleştiriler

Erdoğan, hükümetin emekli maaşları ve asgari ücret konusundaki başarılarını rakamlarla destekleyerek açıkladı. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, CHP'nin borç ödemekte başarısız olduğunu kaydetti. Aynı zamanda belediyelerin mali durumlarının ciddiyetsizliğine değindi.

Dört Yılda Oluşan Borçlar

CHP'nin borçlarının son beş yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını ifade eden Erdoğan, bu durumun partinin yönetimsel başarısızlığını gösterdiğini söyledi.

Bakanlar ve Protokol Üyeleri de Törende

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar gibi bakanların yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. Açılışın ardından, hak sahibi afetzedelere anahtarları teslim edildi ve toplu fotoğraf çekildi.