Erdoğan-Rutte Telefonda Görüştü: NATO, Ukrayna Barış Süreci ve Karadeniz Güvenliği

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte telefonda görüştü

Ukrayna barış süreci ve Karadeniz güvenliği gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamaya göre Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Erdoğan'ı telefonla aradı.

Taraflar, Türkiye'nin Ukrayna barış sürecindeki ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne vurgu yaptı. Erdoğan ve Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu ve barış sürecine katkısını yakın koordinasyonla sürdürecekleri konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca görüşmede, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.