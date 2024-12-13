Erdoğan, Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı

Erdoğan, Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı'na Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasına "Bu yol hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur" diyerek başladı. Salondaki coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, Sakarya'nın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Sakarya'nın Önemli Misyonu

Erdoğan, "Yiğitlerin beşiğisin, istiklalin ışığısın, al bayrağın aşığısın, eğilmez başın Sakarya" diyerek Sakarya'nın değerlerine vurgu yaptı. Huzur ve istikrar adası olarak tanımladığı Sakarya'nın, Türkiye’nin bir yıldız gibi parladığı ve güven verdiği Türkiye Yüzyılı'nın yolunu inşa ettiğini vurguladı.

İlk olarak parti teşkilatından daha önceki dönemlerde görev alan ve hayatını kaybetmiş olan isimlere rahmet dileyen Erdoğan, görevine devam edenlere ve yeni görevlilere başarı diledi. Konuşmasında, "Bu yol Alparslan’ın gayesini, Orhan Gazi’nin rüyasını, Fatih’in azmini gerçekleştirenlerin yoludur" şeklinde ifadeler kullandı.

15 Temmuz Dersleri

Sakarya’nın, 15 Temmuz'da demokrasi ve istiklal dersi verdiğini belirten Erdoğan, kentin her köşesinden insanların huzur içinde yaşadığını ve bu bağlamda birlik ve beraberlik dersi verdiğini kaydetti. Yahya Kemal Beyatlı'nın dizeleriyle Sakarya'nın tarihsel derinliğine atıfta bulunan Erdoğan, bu şehrin Türkiye'nin mayası olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Sakarya halkının demokratik mücadelesinin dünya tarafından nasıl tanındığını ve takdir edildiğini belirterek, umut ve azimle dolu bir geleceğin arifleri olduklarını dile getirdi. Kongre sürecinin, hem Sakarya hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Kongre, bölgedeki AK Parti teşkilatlarının katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti ve salonun atmosferi, adeta bir bayram havasına dönüştü.