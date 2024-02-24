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Erdoğan Sakarya’da Konuştu: Beka İçin Füze Sistemi: Erdoğan’ın Sakarya Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da partililerine seslendi. Erdoğan, muhalefetin kendi arasında kavga halinde olduğunu söyledi. “Türkiye için güçlü olmak zorundayız. Bizi koruyacak olan kendi gücümüz ve yeteneğimizdir” diyen Erdoğan, Gazze’de BM’nin sessizliğine tepki gösterdi. “Bizim başımıza da böyle bir şey gelse kimse bize sahip çıkmaz” diyen Erdoğan, “KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, ANKA’ya, farklı füze sistemlerine sahip olmak bizim için hayati önemdedir” dedi.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:33
Erdoğan Sakarya’da Konuştu: Beka İçin Füze Sistemi: Erdoğan’ın Sakarya Mesajı

ERDOĞAN: "TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ OLMAK MECBURİYETTİR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde Sakaryalılara seslendi. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin güçlü olmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve ülkenin düşmanlara karşı korunmasının kendi imkanlarıyla mümkün olacağını belirtti.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Erdoğan, muhalefetin içinde yaşanan anlaşmazlıklara da değinerek, saç saça baş başa kavgalarla meşgul olduklarını ifade etti. Türkiye'nin geleceğinin istikrar ve birlikten geçtiğini vurgulayan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde milletin desteğini istikrar için talep etti.

BEKA MESELESİ OLARAK FÜZE SİSTEMLERİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde ettiği başarıları ve yerli savunma sanayii çalışmalarını da vurgulayarak, ülkenin artık içeride terör örgütlerinin kalmadığını söyledi. Beka meselesi olarak nitelendirdiği füze sistemlerine sahip olmanın önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin kendi güvenliği için bu imkanlara sahip olması gerektiğini belirtti.

YATIRIMLAR SAKARYA'YA

Erdoğan, Sakarya'ya yapılan yatırımları da hatırlatarak, şehre sağlanan katkıları sıraladı. 183 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını ve Sakarya'nın her alanında gelişim sağlandığını ifade etti. Hızlı tren hattının şehre kazandırılmasından, sağlık tesislerinin artırılmasına kadar birçok alanda yatırımların gerçekleştirildiğini belirtti.

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