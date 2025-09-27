Erdoğan-Sanchez telefonda görüştü: Türkiye-İspanya ilişkileri ve Gazze gündemi

Erdoğan ile Sanchez telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Görüşmenin odakları

Taraflar, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede siyasi, insani ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Erdoğan'ın vurguları

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu yıl Filistin için iki devletli çözüm yönünde anlamlı adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için Türkiye'nin çabalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Sumud yardım filosu ve takip

Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynaklı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.