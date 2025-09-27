Erdoğan-Sanchez telefonda görüştü: Türkiye-İspanya ilişkileri ve Gazze gündemi

Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Filistin, Gazze ve Sumud yardım filosunu görüştü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:57
Erdoğan-Sanchez telefonda görüştü: Türkiye-İspanya ilişkileri ve Gazze gündemi

Erdoğan ile Sanchez telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Görüşmenin odakları

Taraflar, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede siyasi, insani ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Erdoğan'ın vurguları

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu yıl Filistin için iki devletli çözüm yönünde anlamlı adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için Türkiye'nin çabalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Sumud yardım filosu ve takip

Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynaklı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı