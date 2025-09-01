DOLAR
Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla İşbirliğimizi Güçlendirmeyi Temenni Ediyorum

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla işbirliğini güçlendirme temennisini dile getirdi; teşkilatı 'sorunlara ortak çözüm geleneğinin günümüzdeki temsilcisi' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleriyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın uluslararası platformlarda ortak çözüm üretmedeki rolüne dikkat çekti ve bu çerçevede işbirliğini derinleştirme isteğini vurguladı.

Temenni ifadesi, Türkiye'nin çok taraflı mekanizmalar yoluyla sorunlara birlikte çözüm arama eğilimini öne çıkardı.

