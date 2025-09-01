Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla İşbirliğimizi Güçlendirmeyi Temenni Ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleriyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın uluslararası platformlarda ortak çözüm üretmedeki rolüne dikkat çekti ve bu çerçevede işbirliğini derinleştirme isteğini vurguladı.
Temenni ifadesi, Türkiye'nin çok taraflı mekanizmalar yoluyla sorunlara birlikte çözüm arama eğilimini öne çıkardı.