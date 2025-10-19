Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti İstanbul Kampına Telefonla Bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul'un Sapanca kampına telefonla bağlanarak kampın hayırlı olmasını diledi ve "örnek aile" vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sapanca'da düzenlediği kampa telefonla bağlanarak, kampın ve sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kampın teması ve katılımcılar

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sapanca'da düzenlediği kampa ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatını tebrik ederek, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel, örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum ve ailelerimizin örnek aileler olarak atacakları adımların da hayırlara vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kampa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Ahmet Baha Öğütken, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile bazı İstanbul milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı.

Oturum: "Terörsüz Türkiye"

Programda, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in moderatörlüğünde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile Terörsüz Türkiye Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı'nın katılımıyla "Terörsüz Türkiye Oturumu" düzenlendi.

İl Başkanı'nın mesajı

Programda teşkilata hitap eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un Türkiye'nin kalbi olduğunu vurguladı. Özdemir, "İstanbul'un abat olması halinde Türkiye'nin de abat olacağını" belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul kalkınırsa Türkiye kalkınır. İstanbul sevinirse Türkiye sevinir. İstanbul hüzünlenirse Türkiye, gönül coğrafyamız, dünya hüzünlenir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir hizmetlerinden mahrum kaldığı, CHP belediyelerindeki hırsızlık, yolsuzluk, irtikap ve entrikalarla siyasetin yaralandığı bir dönemdeyiz. CHP'nin bu nadanlığından, kirinden ve pasından İstanbul'u kurtarmak, İstanbul'u kurtarmak kadar mühim bir görevdir."

