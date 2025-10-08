Erdoğan: Şarm El-Şeyh Görüşmeleri Ateşkes ve Adil Barış İçin Kritik

Şarm El-Şeyh'teki temaslar bölgedeki barış umutlarını canlı tutuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, taraflar arasındaki gerilimin sonlandırılması ve sürdürülebilir bir çözümün önemine dikkat çekti.

'(İsrail-Hamas) Ateşkes ve adil barış taraflar için en makul tercihtir. Şarm El-Şeyh'teki görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz.'

Erdoğan'ın sözleri, Şarm El-Şeyh'te yürütülen diplomatik çabaların taşıdığı önemi vurguluyor. Cumhurbaşkanı, sürecin bir an önce ateşkese ve adil bir barışa dönüşmesi beklentisini dile getirdi.

Bu açıklama, uluslararası aktörlerin arabuluculuk rolü ve bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik adımların hız kazanması gerektiğine işaret ediyor.