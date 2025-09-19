Erdoğan: Savunma Sanayi Destanı Yeni Başlıyor — Gurur Verici Müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde yeni dönemin başladığını belirterek yakın zamanda daha gurur verici müjdeler beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:47
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması yerli savunma kapasitesine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi destanımızı yazmaya henüz yeni başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak."

Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına ilişkin bu ifade, yerli ve milli savunma kapasitesine verilen önemin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, sektördeki ilerlemenin ve geleceğe dönük beklentilerin güçlendiğine işaret ediyor.

Sözler, hem kamuoyunda hem de savunma sanayisi paydaşları arasında umut ve dikkatleri artırdı. Açıklama, ilerleyen dönemde somut projeler ve yeni duyurular beklentisini beraberinde getiriyor.

Erdoğan'ın mesajı, Türkiye'nin savunma teknolojileri ve yerli üretim hedeflerine odaklanmaya devam edeceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

