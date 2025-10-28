Erdoğan: Savunma Sanayii Kararlarıyla Tam Bağımsız Türkiye Yolunda
Komite kararları vurgulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların ülkenin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.
"Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar ışığında, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz"
Açıklamada, atılan adımların stratejik öneme sahip olduğu ve ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine hizmet edeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.