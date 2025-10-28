Erdoğan: Savunma Sanayii Kararlarıyla Tam Bağımsız Türkiye Yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararlarına atıfla savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine sağlam adımlarla ilerlediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 17:02
Erdoğan: Savunma Sanayii Kararlarıyla Tam Bağımsız Türkiye Yolunda

Erdoğan: Savunma Sanayii Kararlarıyla Tam Bağımsız Türkiye Yolunda

Komite kararları vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların ülkenin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.

"Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar ışığında, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada, atılan adımların stratejik öneme sahip olduğu ve ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine hizmet edeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBU'de Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Açıldı
2
Muğla'da Sağanak: Fethiye ve Köyceğiz'te Ev ve İş Yerlerini Su Bastı
3
Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı
4
CHP Lütfü Savaş kararını verdi
5
Bodrum'da Çelebi Adası Önlerinde Erkek Çocuk Cesedi Bulundu
6
Emine Erdoğan'dan Bali'deki Asya Pasifik Sıfır Atık Semineri'ne Video Mesaj

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar