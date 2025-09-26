Erdoğan: Sayın Başkan'la Görüşmeler Samimi, Yapıcı ve Verimli

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerin atmosferini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdikleri görüşmelerin niteliğine dair değerlendirmede bulundu.

"Sayın Başkan'la samimi, yapıcı ve verimli atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Zaten Sayın Trump ile ilişkimiz, malum geçmişten bu yana çok iyi"

Erdoğan, görüşmelerdeki samimiyet ve yapıcı tutumu öne çıkararak, Türkiye ile Sayın Trump arasındaki ilişkilerin geçmişten beri olumlu olduğunu ifade etti.