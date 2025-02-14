Erdoğan: 'Seçim Gündemimiz Yok, Türkiye'de Sıkıntı Yok'

Erdoğan'dan Seçim Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimle ilgili gündemlerinin olmadığını açıkladı. Erdoğan, "Bizim 'seçim' diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Bunlar yatıyor, kalkıyor, 'seçimde seçim, seçimde seçim' diyor. Peki niye? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Durumu

Bu açıklamalar, Türkiye'de mevcut sorunların konuşulması gerekliliğini vurgularken, Erdoğan'ın seçim konusundaki yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı, gündemlerin çok daha farklı olması gerektiğini savundu.