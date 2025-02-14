DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Erdoğan: 'Seçim Gündemimiz Yok, Türkiye'de Sıkıntı Yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimle ilgili gündem olmadığını ve Türkiye'de bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:02
Erdoğan: 'Seçim Gündemimiz Yok, Türkiye'de Sıkıntı Yok'

Erdoğan'dan Seçim Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimle ilgili gündemlerinin olmadığını açıkladı. Erdoğan, "Bizim 'seçim' diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Bunlar yatıyor, kalkıyor, 'seçimde seçim, seçimde seçim' diyor. Peki niye? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Durumu

Bu açıklamalar, Türkiye'de mevcut sorunların konuşulması gerekliliğini vurgularken, Erdoğan'ın seçim konusundaki yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı, gündemlerin çok daha farklı olması gerektiğini savundu.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor