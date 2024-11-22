DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
2.996,52 -1,25%
BITCOIN
3.376.176,72 0,36%

Erdoğan: 'Şehir Eşkıyalarına Boyun Eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatında zorbalık ve kabadayılığa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:30
Erdoğan: 'Şehir Eşkıyalarına Boyun Eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatında yer alan yarım asırlık sürecin herhangi bir döneminde kabadayılığa ve zorbalığa boyun eğmediklerini vurguladı. Erdoğan, bu tutumun bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan’ın bu önemli açıklaması, şehir eşkıyalarına meydan okumak ve güçlü bir siyasi duruş sergilemek amacı taşımaktadır. Türkiye'nin geleceği için kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı, hem iç hem de dış düşmanlara karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak