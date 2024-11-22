Erdoğan: 'Şehir Eşkıyalarına Boyun Eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatında yer alan yarım asırlık sürecin herhangi bir döneminde kabadayılığa ve zorbalığa boyun eğmediklerini vurguladı. Erdoğan, bu tutumun bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan’ın bu önemli açıklaması, şehir eşkıyalarına meydan okumak ve güçlü bir siyasi duruş sergilemek amacı taşımaktadır. Türkiye'nin geleceği için kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı, hem iç hem de dış düşmanlara karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.