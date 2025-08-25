Erdoğan: Şehit ve Gazilerimizin Emanetiyle Aydınlık Türkiye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz

Birlik ve dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ulusal birlik ve dayanışma mesajı verdi. Konuşmasında şehit ve gazilerin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti.

"Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Erdoğan, mesajında şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmanın toplumsal sorumluluğun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Huzur, sükun ve muhabbet kavramlarının toplum hayatında merkezi bir yer tutması gerektiğini vurguladı.

Bu söylem, birlik, beraberlik ve ortak gelecek temasını öne çıkarıyor; Erdoğan, bu hedefin ancak ortak çaba ve dayanışma ile gerçekleştirilebileceğini ifade etti.