Erdoğan: Sınır Ötesindeki Kürt Kardeşlerimizi Türkiye'ye Kopmaz Bağlarla Bağlamak Mecburiyetimiz

Erdoğan, sınır ötesindeki Kürt kardeşlerle Türkiye arasındaki güven ve bağlılığın kopmaz bağlarla güçlendirilmesinin bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:32
Erdoğan: Sınır Ötesindeki Kürt Kardeşlerimizi Türkiye'ye Kopmaz Bağlarla Bağlamak Mecburiyetimiz

Erdoğan'dan Sınır Ötesi Kürt Kardeşlere Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimize yönelik yaklaşımın önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin güven veren dostluğunu ön plana çıkardı.

Güven ve Bağlılık Üzerine

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz"

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye ile sınır ötesindeki Kürt topluluklar arasında güvenin tesis edilmesi ve kalıcı bağların oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Bu ifade, hem diplomatik ilişkiler hem de bölgedeki toplumsal dinamikler açısından önem taşıyor.

Vurgu ve Beklentiler

Konuşmada öne çıkan kopmaz bağlar ve mecburiyetindeyiz ifadeleri, Ankara'nın bölgeye dönük politikalarında istikrar ve güven inşa etmeye odaklanacağını işaret ediyor.

