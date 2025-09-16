Erdoğan: Siyasi Partileri Kriminalize Etmeye Çalışan Kadrolar Kendi Partilerine Zarar Verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Siyasi partileri kriminalize etmeye çalışan kadrolar, en büyük kötülüğü önce kendi partilerine yaparlar"

Erdoğan, yaptığı açıklamada siyasi partiler üzerinde yürütülen kriminalize etme çabalarının hem partilerin itibarına hem de iç dayanışmalarına zarar verdiğini vurguladı.

Konuşmasında, bu tür yaklaşımların uzun vadede siyasi yapıyı zayıflatabileceğine ve sorumluluk bilinci gerektiren politik süreçleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın sözleri, siyasi aktörler arasında sorumluluk ve dikkat çağrısı olarak değerlendirildi.