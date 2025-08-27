DOLAR
Erdoğan: Sokak Çeteleri ve Suç Örgütleriyle Hukuk İçinde Kararlı Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak çeteleri, suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suçla mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplum güvenliğini hedef alan unsurlarla mücadelede izlenecek yolun açık olduğunu belirtti. Açıklamasında, mücadelenin hem kararlılıkla hem de hukukun sınırları içinde yürütüleceğini ifade etti.

"Sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, kolluk kuvvetleri ve yargı organlarının koordinasyonu ile sürdürülecek operasyonel ve hukuki adımlara işaret ediyor. Mesaj, suçla mücadelede meşruiyet ve etkinliğin birlikte sağlanacağına dair kararlılığı öne çıkarıyor.

