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Erdoğan: 'Son Seçimler Bir Yol Kazası, Hedefimiz Yüzde 50'nin Üstü'

Erdoğan, Kocaeli İl Kongresi'nde son seçim sonuçlarını yol kazası olarak değerlendirerek, hedeflerini güçlendireceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:30
Erdoğan: 'Son Seçimler Bir Yol Kazası, Hedefimiz Yüzde 50'nin Üstü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’inde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Son mahalli seçimlerde arzu etmedikleri bir sonuç elde ettiklerini belirten Erdoğan, bunu "bir yol kazası" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Kongreler Yenilenmenin Temel Taşıdır

Erdoğan, kongrelerin bir muhasebe, silkinme ve yenilenme sürecinin en verimli yolları olduğunu vurguladı. "Kongreler, şahsi hesapların değil Türkiye sevdasının yaşandığı zeminlerdir." dedi. Partinin, eski ve yeni isimlerle kadro takviyesi yaparak güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Seçim Hedefimiz: Yüzde 50

Cumhurbaşkanı, "Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum" diyerek teşkilatların güçlendirilmesi ve yönetim tarzının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Yeter ki kendimize gelelim, misyonumuzu hatırlayalım"

Suriye Krizi ve Muhalefetin Eleştirisi

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere değinerek, muhalefetin izlediği politikaların Türkiye için yarattığı sonuçları eleştirdi. "Suriye meselesi, Türkiye'de kimin nerede durduğunu gösteren bir turnusol olmuştur." dedi. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki duruşuna ilişkin muhalefetin yanlış politikalarına dikkat çekti.

Yerinden Yurdundan Edilmiş Mazlumlara Duyarsızlık

Erdoğan, CHP’nin eski ve yeni yöneticileri hakkında da eleştirilerde bulunarak, "Evini, yurdunu kaybeden mazlumlara kin kusuyorlar" dedi. Bu bağlamda, muhalefetin tutumlarının insani bir çizgiden uzak olduğunu belirtti.

Terörle Mücadelede Net Durum

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine karşılık vererek, PYD'nin terör örgütü olup olmadığını sorarak, "Siz yıllarca bu yapının avukatlığını yaptınız" ifadelerini kullandı. Terörle mücadele konusundaki duruşlarının net olduğunu tekrar vurguladı.

Erdoğan, "Allah bunlara basiret ve feraset versin" diyerek konuşmasına son verdi.

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