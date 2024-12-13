Erdoğan: 'Son Seçimler Bir Yol Kazası, Hedefimiz Yüzde 50'nin Üstü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’inde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Son mahalli seçimlerde arzu etmedikleri bir sonuç elde ettiklerini belirten Erdoğan, bunu "bir yol kazası" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Kongreler Yenilenmenin Temel Taşıdır

Erdoğan, kongrelerin bir muhasebe, silkinme ve yenilenme sürecinin en verimli yolları olduğunu vurguladı. "Kongreler, şahsi hesapların değil Türkiye sevdasının yaşandığı zeminlerdir." dedi. Partinin, eski ve yeni isimlerle kadro takviyesi yaparak güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Seçim Hedefimiz: Yüzde 50