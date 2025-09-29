Erdoğan: Sosyal Konut Projesi'nde şehit, gazi, emekli ve 3 çocuğu olan ailelere özel kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Sosyal Konut Projesi) kapsamında şehitler, gaziler, emekliler, gençler ve 3 çocuğu olan ailelere özel kontenjan ayrılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:43
Açıklamanın özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sosyal Konut Projesi) Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri, Sosyal Konut Projesi kapsamında belirlenen gruplara yönelik öncelik ayrılacağını ortaya koyuyor. Açıklamada şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize ve 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir yer ayrılacağı vurgulandı.

Uygulama detayları, kontenjan dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler yetkili kurumlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konu, sosyal konut politikalarında öncelik düzenlemeleri bağlamında takip edilecek.

